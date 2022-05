Wizz Air chiama a raccolta i giovani clienti con il Wizz Youth Forum

Si rivolge ai giovani clienti di età compresa tra i 18 e i 25 anni il focus group online Wizz Youth Forum con il quale la low cost ungherese vuole coinvolgere i ragazzi per condividere i loro feedback, raccomandazioni e idee per aiutare la compagnia aerea a migliorare i suoi servizi.

“Le iscrizioni al Wizz Youth Forum sono ora aperte per tutti i giovani clienti della compagnia aerea appassionati di viaggi, voli, tendenze future e soluzioni digitali – si legge in una nota del vettore -. Questa nuova iniziativa è uno strumento per Wizz Air per raccogliere feedback qualitativi su sei aree aziendali centrali: customer journey, le future preferenze di viaggio, la sostenibilità, gli sviluppi digitali, le strategie creative e la comunicazione”.



Da un bacino fisso di 80-100 partecipanti in tutta Europa, venti saranno selezionati una volta al mese per partecipare alle discussioni in stile focus group, che si svolgeranno online sulla piattaforma Microsoft Teams. Si tratta di una partecipazione volontaria, incentivata da un voucher volo da 20 euro per ogni sessione, con in più la partecipazione all’estrazione di un buono da 200 euro.