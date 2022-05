Enac: arriva la seconda tranche per aeroporti e handler, fondi per 625 milioni

Arriva il saldo dei contributi erogati dal Governo per le società di gestione aeroportuali e per gli handler. Dopo avere versato la prima tranche del 50 per cento, l’Enac ha annunciato l’arrivo del saldo per una quota pari a 625 milioni di euro.

“Dopo la forte crisi – commenta il presidente Pierluigi Di Palma -, il comparto è pronto a rialzare la testa e a riprendere ad accompagnare i milioni di passeggeri che, come tutti noi, stanno ricominciano a volare. Abbiamo ancora 75 milioni di euro residui da assegnare per favorire la ripresa del traffico, che speriamo sia duratura”.



Per questa cifra l’Enac proporrà al Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ulteriori iniziative a favore della qualità dei servizi e tenendo sempre in considerazione la soddisfazione dei passeggeri e la tutela dei loro diritti.