Ita Airways, accordo con Sea: sconti per i clienti con ViaMilano Parking

Ita Airways ha siglato con la Sea un accordo che favorisce i passeggeri del vettore in partenza dagli aeroporti di Malpensa e Linate. La clientela di Ita Airways riceverà un codice per usufruire delle agevolazioni tariffarie di ViaMilano Parking durante l’acquisto online del biglietto del proprio volo dagli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Tale codice dovrà poi essere inserito sul sito milanairports-shop.com durante la prenotazione del parcheggio.

Le agevolazioni, valide fino al 30 luglio, includono per Malpensa uno sconto del 18% sulla tariffa web più bassa disponibile, con sosta minima di 5 giorni e acquisto anticipato di almeno 5 giorni.

Per quanto riguarda, invece, l’aeroporto di Linate lo sconto è del 12% sulla tariffa web più bassa disponibile, con sosta minima di 2 giorni e acquisto anticipato di 2 giorni.



Sempre a Milano Linate, presentando la carta d’imbarco Ita Airways al momento del pagamento in aeroporto i clienti potranno anche ottenere il 15% di sconto per le soste al parcheggio coperto P1 Top Class.