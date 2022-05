Air Nostrum, via libera al salvataggio

In arrivo il soccorso per Air Nostrum. La compagnia aveva richiesto la procedura nell’aprile dell’anno scorso, alla luce dello stop alle operazioni dovute alle norme anti Covid.

L’importo dell’operazione, come riporta preferente.com, è di 111 milioni di euro, il che fa del finanziamento il secondo aiuto più grande della Spagna dopo Air Europa.



Il consiglio di amministrazione di Sepi (l’ente statale di partecipazione industriale) ha dato il via libera allo stanziamento. Ma il cammino non è ancora concluso: si attende infatti il via libera del consiglio dei ministri, che dovrebbe arrivare martedì prossimo. Secondo la proposta avanzata dalla compagnia, la somma sarà restituita in 7 anni.



La compagnia nel 2020, a causa della pandemia, ha registrato perdite per 129 milioni di euro; l’anno precedente, comunque, la compagnia aveva chiuso in attivo, dopo le difficoltà del periodo 2009-2013.