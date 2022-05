Sri Lanka, è crisi del carburante. Il governo ammette: abbiamo finito il fuel

Lo Sri Lanka sta affrontando un momento particolarmente difficile per il trasporto aereo. Il Governo ha infatti ammesso di aver finito il fuel.

Come riporta preferente.com, la situazione può di fatto isolare il Paese. Ma come si è potuti arrivare a questo punto? Secondo le analisi, la carenza di carburante per gli aerei sarebbe il risultato di tre fattori concomitanti: innanzitutto gli attacchi terroristici che hanno danneggiato il turismo, poi la pandemia che ha inciso ulteriormente sul travel e infine la crisi ucraina, che ha pesato sulle finanze dello stato.



Secondo quanto affermato dalle autorità statali, i prossimi due mesi dello Sri Lanka saranno particolarmente difficili dal punto di vista dei trasporti. E anche il sistema bancario è in notevole sofferenza per mancanza di moneta estera.