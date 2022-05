Alta Velocità in Grecia: si comincia con la Atene-Salonicco

La Grecia è entrata nel mondo dell'Alta Velocità. Da ieri sono infatti in servizio gli Etr 470 ex Trenitalia e il primo treno con una capienza di circa il 60% ha coperto la tratta Salonicco-Atene in tre ore e 55 minuti.

Come riportato da Ferrovie.info, con gli Etr470, Trainose lancia una nuova esperienza di viaggio offrendo itinerari giornalieri aggiuntivi con più comfort sulla rotta Atene-Salonicco-Atene.

I convogli hanno nove carrozze, una delle quali è un ristorante e bar, tre carrozze di prima classe e cinque carrozze di classe economica. Ogni treno può trasportare fino a 475 passeggeri e include tutti i comfort, per un viaggio rilassante e veloce.



I passeggeri dei treni Etr possono beneficiare di diversi pius, fra i quali quello del ristorante-bar i cui servizi sono forniti nell'area rinnovata della vettura apposita ma anche nel resto del treno a intervalli regolari. Ai passeggeri di prima classe vengono fornite bevande analcoliche o caffè, acqua e snack gratuiti al posto. È inoltre possibile depositare il bagaglio a mano nelle stazioni di Atene, Larissa e Salonicco ed è possibile trasportare gratuitamente animali di piccola taglia in una gabbia con dimensioni massime 50x40x70.

Quando la linea sarà completa la tratta sarà coperta in tre ore e 20 minuti, rendendo il mezzo su rotaia ancora più competitivo.