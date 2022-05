Nel 2023 il primo volo transatlantico alimentato con il carburante sostenibile Saf

Sembra avvicinarsi l’ora dei voli alimentati interamente con il carburante sostenibile, il cosiddetto Saf. E’ fissato per il prossimo anno il primo volo di prova transatlantico di un velivolo che grazie all’utilizzo del carburante ricavato da rifiuti e oli da cucina esausti che secondo gli studi effettuati è i grado di ridurre del 70 per cento le emissioni rispetto a quelli tradizionali.

Secondo quanto riportato da Travelmole il volo partirà dalla Gran Bretagna, Paese che sta investendo in maniera importante in questo progetto: il Governo ha infatti stanziato 180 milioni di sterline per portare avanti le ricerche, ma anche le stesse compagnie aeree stanno collaborando in maniera attiva alla fase sperimentale. Secondo l’analisi effettuata dall’esecutivo del Paese, oltre che a livello di sostenibilità lo sviluppo di questa nuova tecnologia potrebbe sostenere l’economia con oltre 5mila posti di lavoro.