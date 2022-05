Aeroflot aggira le sanzioni e compra 8 A330 da altre compagnie

Tra le sanzioni che hanno colpito la Russia, diverse coinvolgono il trasporto aereo, compresi il noleggio di aeromobili. Ma Aeroflot ha trovato un modo per aggirare momentaneamente il blocco.

La compagnia ha infatti acquistato un totale di 8 A330 da alcune compagnie occidentali che non li utilizzavano più. Un meccanismo che non contravviene alle sanzioni, come precisa preferente.com, dal momento che viene espressamente vietato il noleggio ma non la vendita.



Ovviamente allo stato attuale delle cose è difficile immaginare quanto si possano prolungare le sanzioni. Però sicuramente la situazione non si risolverà a breve e dunque la Russia ha dovuto cercare strade alternative. Come l’acquisto di aerei da altre compagnie.



Gli 8 aeromobili venduti, inoltre, non sono possono essere sequestri in quanto non rappresentano una garanzia di un noleggio e non sono soggetti a sanzioni.