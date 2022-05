Ana potenzia i voli verso il Vecchio Continente: torna il Londra-Tokyo Haneda

All Nippon Airways accresce gli impegni sulle rotte europee. Con il progressivo allentamento delle restrizioni, la compagnia aerea giapponese si appresta a ripristinare alcuni voli, sospesi a causa della pandemia, e a intensificare i collegamenti verso il Vecchio Continente.



Dal 1° giugno il vettore riprenderà a operare il volo Londra-Tokyo Haneda, garantendo 3 frequenze a settimana.

Potenziato anche il numero dei voli per rispondere alla crescente domanda fra il Nord America e l'Asia. Nel complesso, il vettore opererà a maggio 1.385 voli e a giugno 1.464 voli.



A giugno Ana garantirà 9 frequenze sulla rotta Francoforte-Haneda; 3 sulla Londra-Haneda, e 2 sulla Bruxelles-Narita.



Anche i nonstop da Haneda a Londra saranno operati lungo la rotta polare settentrionale come quelli da Narita a Bruxelles e da Haneda a Francoforte. Il tempo di volo sui voli in direzione ovest sarà inferiore rispetto alla rotta dell'Asia centrale e non richiederà il rifornimento di carburante in un punto di transito,. Per i voli da Haneda a Londra, la rotta polare settentrionale riduce il tempo di volo di circa 60-90 minuti rispetto alla rotta dell'Asia centrale.