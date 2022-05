Ryanair punta forte su Trapani, 14 nuove rotte per l’estate

Saliranno a 22 le destinazioni collegate da Ryanair dall’aeroporto di Trapani, un incremento che conferma il forte impegno del vettore low cost sulla Sicilia per la summer 2022. Nello schedule sul Birgi sono infatti state inserite ben 14 new entry: Billund, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Dusseldorf, Londra, Manchester, Siviglia, Tolosa, Riga e Varsavia, mentre in Italia Roma, Torino e Venezia.

“Quest'estate, Ryanair collegherà Trapani con 11 Paesi attraverso 22 collegamenti operando più di 140 voli settimanali da/per l'aeroporto – dice il direttore commerciale Jason McGuinness -, incrementando il turismo internazionale e nazionale a Trapani e nella regione Sicilia, offrendo al contempo ai residenti siciliani più opzioni di viaggio tra cui scegliere durante la pianificazione del loro viaggio”.



“L’aumento del traffico aereo, da e verso la Sicilia, non può che farmi felice, prescindendo da quale sia lo scalo interessato – è il commento del presidente della Regione Nello Musumeci - perché è il gioco di squadra che farà ancora più ambiziosi i nostri progetti futuri. Il mio plauso a Ryanair, che continua a puntare sulla Sicilia, e al presidente Ombra che, con il suo impegno, continua a far crescere l’aeroporto di Trapani”.