Blue Air sospende i voli da Torino su Iasi, Napoli, Alghero e Trapani fino a settembre

Un adeguamento temporaneo della capacità sulla base di Torino per Blue Air. La compagnia annuncia la sospensione delle rotte su Iasi, Napoli, Alghero e Trapani dall’aeroporto subalpino fino al 20 settembre 2022.

La causa di questa sospensione, che di fatto si inserisce sulle tratte in pieno periodo estivo e di altissima stagione, secondo quanto comunicato dalla compagnia, sono i ritardi nella consegna degli aeromobili che era prevista per il 2022.



“Blue Air è in procinto di un completo rinnovamento della flotta, avendo già accolto 5 nuovi Boeing 737-8 MAX - si legge in una nota del vettore -. A causa del ritardo nella consegna degli aeromobili prevista per il 2022, Blue Air ha bisogno di un adeguamento temporaneo della capacità della sua base di Torino”.



A farne le spese saranno, fino al 20 settembre prossimo, i voli verso Iasi, Napoli, Alghero e Trapani.



“Blue Air – dice ancora la nota - intraprenderà azioni immediate per garantire che tutti i passeggeri possano adeguare i propri piani di viaggio in modo efficiente in termini di tempo”.