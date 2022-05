easyJet, ‘Top Gun’ al femminile per incoraggiare le ragazze a pilotare gli aerei

easyJet vuole più donne alla cloche. Si intitola ‘Calling all Mavericks’ la campagna lanciata dalla low cost contro gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro. Un’operazione con cui il vettore intende ispirare più giovani a considerare una carriera nell'aviazione e incoraggiare un maggior numero di ragazze a diventare pilota.



Nel video, la compagnia ha reinterpretato alcune scene del film cult ‘Top Gun’, in cui i ruoli principali dei piloti sono interpretati da un cast tutto al maschile capitanato da Tom Cruise.

Il riadattamento intitolato 'Calling all Mavericks' prevede un’inversione dei ruoli, con Maverick e Goose interpretati rispettivamente da Rei Diec, di sette anni, e Olivia Joohee Ridington, di nove anni, e il supporto di un cast composto da personale di cabina, ingegneri e personale di terra.



Girato all'aeroporto di Londra Luton, con un cast interamente composto dai figli del personale easyJet con età compresa tra i 7 e i 12 anni, il video ha ricreato alcuni dei momenti più iconici di Top Gun.



La campagna è stata lanciata in seguito a una ricerca condotta da easyJet che ha rivelato come, secondo i britannici, Hollywood continui a diffondere stereotipi di genere e come questi limitino le aspirazioni di lavoro dei bambini.



Reinterpretando le scene del classico del 1986, la compagnia aerea spera di correggere la percezione delle professioni nell’aviazione che vengono trasmesse da film e Tv e incoraggiare così più giovani a considerare una carriera nel settore - in particolare in ruoli di piloti, ingegneri e quelli legati alle operations.



“Top Gun è uno dei film sull'aviazione più famosi di tutti i tempi. Per questa ragione abbiamo voluto creare una nostra personale interpretazione del film che fosse divertente ma allo stesso tempo d’ispirazione per un pubblico più giovane. L’intento era far capire ai giovani e alle giovani che non devono farsi influenzare negativamente da stereotipi obsoleti sulle professioni del settore, evidenziando, allo stesso tempo, le fantastiche opportunità di carriera che easyJet ha da offrire – commenta in una nota Johan Lundgren, ceo di easyJet -. easyJet sostiene da tempo una maggiore diversity a livello aziendale e nel settore, e anche se abbiamo già fatto importanti progressi, ad esempio rispetto alla nostra comunità di piloti, certamente c'è ancora tanto lavoro da fare. Aumentare la diversità in tutte le sue forme all’interno della nostra compagnia e creare un ambiente inclusivo dove le persone possano essere sé stesse è incredibilmente importante per noi e rappresenta un obiettivo a lungo termine per easyJet. Da parte nostra c’è la garanzia che continueremo a posizionarci come leader del settore rispetto a questo tema".