Liquidi a bordo degli aerei: più vicina la cancellazione del limite di 100 ml

Addio al limite dei 100 ml per portare liquidi a bordo dell’aereo? Probabilmente sì, grazie alle nuove tecnologie già in via di sperimentazione in alcuni aeroporti.

La regola era stata imposta nel 2006 come misura per prevenire gli attacchi terroristici, ma adesso gli scanner più moderni hanno reso tale restrizione fondamentalmente inutile. Uno degli scali ad avere già adottato la sofisticata tomografia computerizzata (Tc) è lo Shannon Airport in Irlanda che, durante il periodo della pandemia, ha implementato questa soluzione.



Con un investimento di 2,6 milioni di dollari è stato acquistato uno scanner che durante i controlli di sicurezza, non obbliga più i passeggeri a tirare fuori dal bagaglio i liquidi e i device elettronici. Un altro aeroporto irlandese, il Donegal Airport, ha seguito a ruota quello di Shannon rimuovendo così i limiti imposti al trasporto dei liquidi.



Nel corso del 2022, anche London Heathrow dovrebbe adeguarsi alla Tc con un investimento in infrastrutture di 62 milioni di dollari e una conseguente eliminazione delle restrizioni in essere.



Come riporta traveloffpath.com, a livello globale si tratterà comunque di una transizione graduale anche in virtù dei costi elevati della strumentazione.