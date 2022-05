United inaugura il volo da Malpensa a Chicago

Si amplia l’offerta dei collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti. United ha inaugurato oggi il nuovo collegamento da Milano Malpensa a Chicago O’Hare, diventando l’unica compagnia aerea che offre un volo diretto sulla destinazione statunitense.

Con il nuovo ingresso, la compagnia aerea offrirà durante la prossima estate un totale di 8 collegamenti diretti tra l’Italia e gli States. Allargando a tutta l’Europa, United ripristinerà 30 collegamenti con l’America, a riprova della fiducia nella ripresa dei flussi transoceanici.



“Stiamo riscontrando importanti segnali di fiducia da parte dei vettori che non solo ritornano ad offrire gli storici collegamenti sui nostri scali, ma investono anche in nuove destinazioni - afferma Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. United Airlines con l’apertura del volo giornaliero su Chicago ne è oggi l’emblema”. E aggiunge: “Questa nuova destinazione operata da United, che si affianca al volo giornaliero per New York, apre grazie al network del vettore su Chicago O’Hare le porte degli Stati Uniti ed aggiunge qualità nell’offerta di viaggio dai nostri aeroporti, in particolare per la costa del Pacifico”.