American, torna il volo giornaliero Venezia-Filadelfia

Decollerà domani, 7 maggio, il primo volo American tra Venezia e Filadelfia dopo due estati di stop forzato a causa della pandemia. Si tratta di un collegamento tragionale giornaliero che rimarrà operativo fino alla fine dell’orario estivo.

“La ripresa del volo su Philadelphia dopo due anni di interruzione costituisce una tappa importante del recupero progressivo dei voli del nostro aeroporto e in particolare della riattivazione dei collegamenti con il Nord America – ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del Gruppo Save -. Il volo diretto sull’hub di Philadelphia incontra una rinnovata domanda di traffico, garantendo collegamenti capillari all’interno degli Stati Uniti”.



Il collegamento verrà effettuato con i B787-8 che includono anche gli spazi per la business e la premium economy. Possibili anche numerose connessioni via Filadelfia dove nella summer American effettuerà fino a 265 partenze al giorno verso oltre 100 destinazioni. “Venezia è sempre stata una destinazione molto richiesta dai nostri passeggeri che viaggiano in Europa – ha aggiunto Tom Lattig, managing director for sales Europe, Middle East e Asia di American Airlines - e siamo entusiasti di offrire quest’estate un importante operativo in Italia che comprende 49 voli settimanali”.