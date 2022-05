United offre uno spritz a chi vola sull’Italia

Chi viene in Italia con United Airlines sull’aereo potrà iniziare a gustare un po’ di ‘esperienza italiana’. La compagnia ha infatti deciso che sui suoi voli estivi per la Penisola ai viaggiatori verrà offerto uno spritz.

“I cocktail Spritz sono diventati sinonimo di estate e offrono un assaggio d'Europa – spiega Luc Bondar, United vice president marketing & loyalty - . Data l'origine della bevanda, abbiamo pensato a quale posto migliore per servirli se non a bordo dei nostri voli per l'Italia”.



United offrirà questi cocktail sui voli dall'Aeroporto Internazionale di Chicago O'Hare all'Aeroporto di Milano Malpensa e dall'Aeroporto Internazionale di Newark Liberty all'Aeroporto di Roma Leonardo da Vinci-Fiumicino a partire dal prossimo 6 maggio e fino al 26 agosto.