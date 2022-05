Airbus rivoluziona il trasporto aereo: l’A321xlr debutterà il 24 maggio

L’aereo a corridoio singolo per l’autonomia di volo più lunga della storia è pronto al debutto. Il primo volo dell’A321xlr è previsto per il 24 maggio, giorno in cui inizierà i una nuova fase di testing.

Come riporta preferente.com, si tratta di uno dei debutti più attesi del trasporto aereo. L’A321xlr, infatti, è un aereo a corridoio singolo che promette un risparmio sul carburante di almeno il 20% e, soprattutto, è in grado di operare su rotte come la New York-Parigi. L’aeromobile, afferma ancora il sito di informazione iberica, è diventato un best seller ancora prima del suo debutto in quanto consente di venire incontro all’esigenza di questi anni: collegare città di medie dimensioni che ad oggi non hanno abbastanza traffico per sostenere le operazioni con grandi aerei.



Il precedente di Boeing

L’Airbus 321xlr non è il primo esperimento di questo tipo: la rivale Boeing aveva già tentato questa strada con il 757, ma l’iter per il lancio dell’aeromobile era poi stato interrotto.



In questo modo, Airbus si trova a operare in un mercato dove sostanzialmente non ha concorrenti, dal momento che nessun aereo attualmente ha le caratteristiche dell’A321xlr.