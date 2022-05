Spirit Airlines dice no all'offerta di acquisto di JetBlue

Spirit Airlines ha nuovamente rifiutato l’offerta pubblica di acquisto da parte di JetBlue Airways, nonostante sia migliorata rispetto a quella di aprile, sostenendo la convinzione che l’operazione non potrà essere approvata dal controllo del Dipartimento di Giustizia in base alle regole sull’antitrust.

All’inizio di quest’anno Spirit aveva acconsentito verbalmente a una fusione con il vettore ultra low-cost Frontier Airlines, ma a inizio aprile JetBlue è arrivata scioccando l’industria aeronautica con un’offerta a sorpresa per l’acquisto di Spirit che, come riporta TravelPulse, era di 700 milioni di dollari in più rispetto a quanto offerto da Frontier.



A questo punto, però, secondo le autorità di regolamentazione si rischierebbe un monopolio tariffario sulle tratte di Nord-Est, essendo ancora in campo la Northeast Alliance di JetBlue con American Airlines. “Riteniamo che l’acquisizione di Spirit da parte di JetBlue abbia una bassa probabilità di ricevere l’autorizzazione antitrust fintanto che la Northeast Alliance rimarrà in vigore” ha dichiarato Spirit in una lettera all’amministratore delegato di JetBlue Robin Hayes.