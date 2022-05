Qantas rilancia Project Sunrise e ordina 12 A350-1000: nel 2025 il primo volo

Dopo due anni di stand by Qantas torna all’attacco sui voli diretti a lunghissima distanza, l’ormai noto Project Sunrise, e fissa una nuova deadline per l’avvio del progetto. Con una novità in più rispetto al passato: la scelta dell’aeromobile destinato alla realizzazione del programma e il conseguente ordine dei velivoli: gli A350-1000.

I dubbi sono stati sciolti dopo che Boeing aveva annunciato un nuovo rinvio nella realizzazione del B777X, l’altro aereo concepito per riuscire a volare fino a 20 ore e oltre in completa autonomia. Così il vettore australiano ha rotto gli indugi e ha piazzato una commessa ad Airbus per 12 esemplari del modello, all’interno di un maxi ordine da oltre 100 aerei per il rinnovo della flotta.



Si tratterà di aerei con una speciale configurazione dove, oltre alle 4 classi di servizio (prima, business, premium ed economy) verrà creata un’area ‘wellness’ dedicata al movimento, stretching e reidratazione per assorbire le lunghe ore di volo. In totale a bordo saranno disponibili 238 posti. La partenza del progetto è fissata per il 2025.