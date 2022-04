Vueling: il 5 maggio giornata di recruiting per gli scali di Fiumicino e Firenze

Vueling continua a investire sul mercato italiano e apre le selezioni per nuove assunzioni negli aeroporti di Roma Fiumicino e Firenze. Per l’occasione la compagnia ha organizzato un assessment day nel suo hub italiano di Roma il 5 maggio 2022.



Al centro del recruiting, i membri dell'equipaggio di cabina. La ricerca si concentrerà su profili di persone impegnate, appassionate e che cercano di raggiungere la massima qualità del servizio e desiderose di lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale.



Per accedere agli step di selezione come assistente di volo, i requisiti necessari saranno età superiore a 18 anni; diploma di scuola superiore o attestato simile; inglese fluente (gradita anche la conoscenza di altre lingue europee, come spagnolo o francese); permesso di lavoro valido per l’Unione europea; attestato di equipaggio di cabina; certificato medico Cabin Crew; disponibilità a lavorare nelle sedi di Firenze o Roma; doti di flessibilità e adattamento; non aver partecipato a selezioni Vueling negli ultimi mesi.