Ita Airways sceglie Amadeus per spingere sulla digitalizzazione

Ita Airways entra a far parte della comunità di Amadeus, che conta oltre 200 compagnie aeree in tutto il mondo. Con questa mossa la compagnia mira a sviluppare la sua strategia grazie alla piattaforma Amadeus Airline. Il processo di migrazione ad Amadeus sarà completato entro l'inizio del 2023.

I vantaggi per Ita Airways dell'utilizzo di Altéa Pss si estendono anche ai canali di vendita di Amadeus e a servizi aggiuntivi.



“Siamo una compagnia aerea nata da pochi mesi, snella e votata al cambiamento, il nostro percorso di crescita e sviluppo sul mercato è focalizzato sulle necessità del cliente - afferma Giovanni Anastasi, chief transformation officer di ITA Airways -. Per offrire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio superiore ed unica, facciamo affidamento sulle più moderne soluzioni supportate dalla digitalizzazione, ormai un pilastro della nostra strategia di crescita, e per questo abbiamo scelto come partner Amadeus”.



I clienti beneficeranno dei canali web e mobile forniti dalla piattaforma Amadeus Digital Experience. La compagnia implementerà anche Amadeus Altéa Ndc per aumentare le opzioni di personalizzazione del servizio.



“Siamo entusiasti di questo accordo con una nuova e ambiziosa compagnia aerea come Ita Airways. Condividiamo una visione comune di come la digitalizzazione sia la chiave per creare una migliore esperienza di viaggio - aggiunge Maher Koubaa, executive vice president, airlines, Emea, Amadeus -. Riteniamo che la piattaforma Amadeus Airline e il nostro approccio alla partnership siano il miglior supporto possibile per Ita Airways e per la realizzazione di una compagnia aerea di livello mondiale per l'Italia".