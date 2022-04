Eva Air, prosegue la collaborazione con il West Ham United

Eva Air, vettore di Taiwan, prosegue per il quinto anno consecutivo la propria partnership con il West Ham United, società calcistica della Premier League. Per il club inglese Eva Air è la prima compagnia aerea partner di sempre e visto il successo ottenuto, le due realtà hanno deciso di portare avanti il lavoro di sinergie finora realizzato.

Come riporta travelmole.com i due partner hanno deciso di sviluppare insieme una serie di experience per i fan della squadra, parallelamente alla continua promozione dei voli giornalieri per collegare il Regno Unito con Bangkok e Taipei. G. G.