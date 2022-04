Korean Air torna in Italia: dalla summer i voli su Malpensa e Fiumicino

Prosegue la riattivazione dei collegamenti a lungo raggio sull’Italia e all’elenco delle compagnie che hanno ripreso in collegamenti si unisce ora anche Korean Air che tornerà prima su Milano Malpensa e a seguire su Roma Fiumicino.

Entrambe le rotte avranno tre frequenze alla settimana e il primo volo sarà quello tra Seoul e lo scalo lombardo, che verrà inaugurato il primo luglio per poi proseguire tutti i mercoledì, venerdì e domenica. Bisognerà invece attendere il primo settembre per la rotta sulla Capitale dove ci saranno voli in partenza il martedì, giovedì e sabato. L’aereo utilizzato sarà un A330-200.