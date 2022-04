Aeroitalia guarda con attenzione al mondo del trade. La conferma é arrivata questa mattina dal cco Giuseppe Careddu in occasione della presentazione a Roma della nuova compagnia che ha tra i suoi finanziatori German Efromovich, ex patron e fondatore di Avianca, e il banchiere francese Marc Bourgade.

“Siamo consapevoli - ha sottolineato Careddu - dell’importanza del mercato trade che, nella nostra impostazione di compagnia tradizionale, avrà un peso rilevante. Partiamo subito con la vendita diretta attraverso il nostro sito che sarà live a breve, non appena potremo annunciare il network. Ma l’obiettivo é avere anche la totale distribuzione sui gds perché in questo business è fondamentale lavorare con i trade partner”.



Le prossime tappe

L’ex manager di Alitalia ha anche precisato che i voli saranno disponibili sui tre pincipali gds - Sabre, Amadeus e Travelport - entro la fine di settembre, dopo il debutto delle prime operazioni charter e delle rotte domestiche che saranno attivate dallo scalo di Forlì.



“Nel breve termine ci sono già da questa settimana due linee di business che inizieranno: l’attività charter più immediata e poi il network regional che andrà a soddisfare una domanda in questo momento non coperta con base su Forlì”. I primi voli lungo raggio, che secondo il business plan prenderanno il via nel 2023, dovrebbero invece avere come base l’aeroporto di Fiumicino e destinazione finale il Sud America.



Amina D'Addario