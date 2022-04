L’aeroporto di Amsterdam aumenta le tariffe: protesta dei vettori

Un aumento del 12% nel 2023, che si aggiunge al +9% di quest’anno e prelude a un ulteriore +12% nel 2024. È questo il piano per l’aumento delle tariffe dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Uno scalo che, come sottolinea preferente.com, è praticamente una scelta obbligata per chi vola in Olanda, dal momento che l’ultima alternativa sarebbe Eindhoven, dove però domina Ryanair.



Ed è anche questo il motivo della levata di scudi di 10 compagnie aeree, aggiunge sempre il sito di informazione iberico, che hanno puntato il dito contro lo scalo. E promettono un ricorso dal momento che, secondo i vettori in questione, gli aumenti sarebbero volti a compensare i mancati introiti degli ultimi anni.