Jet2.com aumenta l'offerta voli per l'estate

Jet2.com e Jet2holidays aumentano la disponibilità di posti per l'estate 2022. Assecondando le richieste della domanda, Jet2 aggiunge nuovi voli per le Canarie, la Turchia, la Spagna e il Portogallo con partenza da Belfast, Edimburgo, le Midlands orientali, Glasgow e Newcastle.

Si tratta di un'operazione che segue quanto già avvenuto nel periodo pasquale con l’espansione del network, che ha visto l'inserimento di rotte extra verso Spagna, Canarie, Baleari e Portogallo e l'imminente tratta su Tenerife disponibile da maggio.

Come riporta travelmole.com, per i mesi estivi saranno spinte anche destinazioni come la Sardegna, Madeira, la Grecia, Santorini, la Croatia, Maiorca, e Ibiza.