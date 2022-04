Ryanair lancia la rotta invernale Genova-Dublino

Ryanair collegherà Genova a Dublino il prossimo inverno. La low cost ha annunciato l’inserimento del nuovo volo nell’operativo invernale 2022.

La rotta sarà servita con due frequenze a settimana.



“L'apertura di questa nuova rotta da Genova rafforza il nostro impegno nell’aumentare la connettività, le opzioni di viaggio e il turismo inbound verso Genova e la regione Liguria - spiega il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, in una nota -. Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al Governo italiano di eliminare la "tassa sul turismo" su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair”.



“Con questo nuovo volo Genova e la Liguria si collegano a un’importante capitale europea – aggiunge il presidente dell’Aeroporto di Genova, Paolo Odone -. Siamo certi che questo collegamento contribuirà al turismo verso la nostra regione e il suo capoluogo, ma sarà anche apprezzato dai tanti liguri che vorranno partire alla scoperta dell’Irlanda. Siamo grati a Ryanair, che con questo nuovo volo si conferma la prima compagnia a Genova per numero di rotte, ma anche al Comune di Genova, alla Camera di Commercio e agli altri partner locali che hanno deciso di promuovere il nostro territorio sui mercati esteri per stimolare l’incremento della connettività del nostro territorio”.