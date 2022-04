Base a Forlì, dove è da poco giunto il primo aeromobile con la nuova livrea, un B737-800, e arrivo del certificato di operatore aereo. Sta per finire l’attesa per conoscere quali saranno i piani nel dettaglio di Aeroitalia, la compagnia aerea che si prepara a unirsi alla ormai scarna pattuglia di vettori nazionali partendo proprio dal tricolore nella livrea scelta.

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane di TTG Italia, sta ora per finire il conto alla rovescia per l’ingresso inscena del vettore che sarà guidato da Gaetano Intrieri e che avrà tra i finanziatori l’ex patron di Avianca German Efremovich.



Il progetto

La prossima settimana nel corso di una conferenza stampa convocata a Roma i vertici della compagnia alzeranno il velo sul progetto che si annuncia ambizioso, con una partenza prevalentemente charter per poi approdare, a partire dall’orario invernale, ai voli di linea di corto raggio. In una seconda fase, poi, l’ingresso nel long haul con un focus in particolare sulle Americhe.