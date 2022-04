Prezzi troppo alti sullo Stretto di Messina: l’Antitrust sanziona Caronte & Tourist Spa

L’Antitrust ha sanzionato Caronte & Tourist S.p.A. Secondo l’Autorità, la società ha abusato della sua posizione dominante nel trasporto dei passeggeri con auto al seguito sullo Stretto di Messina praticando prezzi troppo onerosi per i consumatori.

La sanzione irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a C&T ammonta a oltre 3,7 milioni di euro.



Il Garante ha rilevato, precisa in una nota, “una significativa sproporzione tra i ricavi e i costi di C&T nell’offerta di servizi di traghettamento di passeggeri con auto al seguito”.



I prezzi “sono risultati anche iniqui, ossia irragionevolmente sproporzionati rispetto al confronto con benchmark internazionali. Infatti, C&T applica tariffe molto più elevate rispetto agli operatori attivi su rotte comparabili, che peraltro offrono servizi decisamente più evoluti. Il differenziale di prezzo rispetto al benchmark non è dunque giustificato dal livello qualitativo del servizio offerto: la flotta di C&T è caratterizzata da un’età media molto elevata (27 anni) e il servizio di traghettamento viene giudicato scarso dalla maggioranza degli utenti”.



Secondo l’Autorità, “l’illecito concorrenziale è grave anche considerando l’area geografica interessata, ossia lo Stretto di Messina; il potere economico di C&T; la tipologia di servizio erogato, che risulta indispensabile per i circa 10 milioni di persone che ogni anno - abitualmente o solo nel periodo estivo - devono attraversare lo Stretto di Messina con il proprio autoveicolo”.