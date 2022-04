Scaduti i termini per la presentazione di una manifestazione d’interesse, la gara per acquistare la maggioranza di Ita Airways entra nel vivo.

Sul tavolo del Ministero dell’Economia ci sono quindi l'offerta di Msc-Lufthansa, quella dei fondi Indigo Partners e quella di Certares, che propone la partnership commerciale con Ari France-Klm e Delta Air Lines. Nei prossimi giorni questi soggetti avranno accesso alla data room e il Ministero si aspetta di ricevere una prima offerta vincolante intorno a fine aprile.



Seguirà un accordo preliminare con la cordata prescelta che dovrebbe avvenire intorno alla metà di giugno, per poi arrivare al closing in dicembre.



Al momento, sembrerebbe prevalere la bozza di Msc-Lufthansa, l’unica ad aver assegnato alla compagnia un valore a medio e lungo termine pari a 1,2-1,4 miliardi di euro.



Come riportato dal Corriere della Sera, Ita sarebbe in attesa di ricevere altri 400 milioni dallo Stato. Intanto, Msc e Lufthansa avrebbero già messo a punto una prima bozza del piano industriale 2023-2028. Il primo trimestre 2022 si è chiuso per la compagnia come da business plan e il secondo inizia in linea con le previsioni. A pesare sul futuro è però il rincaro del carburante, motivo ulteriore per il quale si vorrebbero accelerare i tempi per la cessione di Ita. In pole position l’offerta di Msc- Lufthansa, che secondo gli analisti consentirebbe a Msc di sviluppare il portafoglio cargo e a Lufthansa di consolidare la leadership nel segmento business, rafforzando la componente di traffico leisure verso l’Italia.