Trenord: i treni turistici si rilanciano e puntano a 10 milioni di biglietti

di Albetro Caspani

“Gite in treno 2022” rimette in moto la locomotiva d’Italia. Superata la fase più critica della pandemia, la Lombardia punta a staccare 10 milioni di biglietti entro la fine dell’anno, grazie al nuovo programma estivo di turismo su rotaia targato Trenord: itinerari treno+battello per esplorare i grandi laghi (fra cui il nuovo tour Isole Borromee), ingressi integrati per i maggiori parchi di divertimento come Gardaland o Movieland, agevolazioni per esperienze uniche alla scoperta del Lido sul Po, del parco giardino Sigurtà o per navigare sull’Adda.

“L’offerta presentata - spiega Leonardo Cesarini, chief commercial officer di Trenord - è il punto d’arrivo di un percorso avviato nel 2018/2019, quando i viaggi leisure in treno, principalmente nei fine settimana fra aprile e ottobre, avevano portato all’emissione in Lombardia di ben 15 milioni 200 mila biglietti. Nel 2021 abbiamo assistito a una buona ripresa (7 milioni di biglietti), ma i weekend a venire ci consentiranno di movimentare circa 250mila persone al giorno, cioé la meta di quanti oggi viaggiano quotidianamente in settimana”.