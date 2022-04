Flybe 2.0, il vettore è tornato a volare

Flybe riprende a volare in versione 2.0. Il vettore è tornato operativo ieri con il volo da Birmingham al Belfast City Airport, una rotta che arriverà a essere operata con 4 voli al giorno.

A partire dalle prossime settimane, la compagnia aerea arricchirà il network con ulteriori tratte, mantenendo il Birmingham Airport come headquarter e base di tutta la crew, e creando così circa 200 opportunità di lavoro.



A tagliare il nastro per celebrare l'evento, il ceo di Flybe, Dave Pflieger insieme a Nick Barton, Birmingham Airport Chief Executive.



Presto, riporta travelmole.com, il vettore riceverà in consegna nuovi aeromobili per raggiungere destinazioni come Amsterdam, Avignone, Brest, Edimburgo, Glasgow e Aberdeen.



Gaia Guarino