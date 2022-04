easyJet aggiunge l’Islanda alle mete estive, nuovo collegamento da Mxp

Sarà operativa a partire dal 28 maggio fino a tre volte la settimana il nuovo collegamento easyJet da Milano Malpensa a Reykjavík, già in vendita. “Grazie alla nuova rotta – commenta Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia - easyJet offre agli italiani l’opportunità di spingersi in Islanda, ai confini settentrionali dell’Europa. Salgono così a 59 le rotte in partenza da Milano Malpensa per la prossima stagione estiva”.

I voli decolleranno ogni martedì, giovedì e sabato, a orari estremamente convenienti che consentono di arrivare nella capitale islandese anche al mattino e rientrare a Milano nel tardo pomeriggio. Tra le altre novità per la summer il ritorno, a partire dal 22 maggio, del collegamento tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e Basilea. La rotta, anch’essa in vendita da oggi, sarà operativa con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. Le due rotte si aggiungono ai 18 nuovi collegamenti che easyJet opererà quest’estate da e per l’Italia, ad esempio verso le isole greche di Mykonos, Kos, Corfù e Cefalonia da Venezia, oppure verso Lampedusa e Skiathos da Malpensa, mentre sono operativi da Linate i collegamenti alla volta di Palma di Maiorca, in partenza ogni giorno tranne la domenica.