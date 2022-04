Ryanair porta a quota 17 le rotte su Trapani Birgi per l'estate

Oltre 120 voli alla settimana per 17 rotte in totale. Sono questi i numeri dell’operativo di Ryanair sull’aeroporto di Trapani, scalo che completa gli investimenti effettuati dalla low cost in Sicilia per la summer 2022.

Sono nove invece le new entry della programmazione estiva: Billund, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Londra, Roma, Torino, Venezia e Varsavia. Rotte con le quali Ryanair raggiungerà complessivamente quota 800mila posti disponibili.



“I numeri annunciati da Ryanair sono eccezionali – ha commentato il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra - e sono il coronamento di un percorso che ci ha visti impegnati e convinti per riportare il territorio trapanese, letteralmente, a volare”.