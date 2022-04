Lufthansa: il miliardario Klaus-Michael Kuehne diventa il secondo azionista. Ecco chi è

Il principio di una scalata o un’importante investimento in ottica futura, quando le azioni di Lufthansa ricominceranno a salire in concomitanza con la ripresa del settore? Difficile per ora dare una risposta, di certo è che l’operazione effettuata dal miliardario Klaus-Michael Kuehne, con il raddoppio delle quote detenuta nella compagnia, ne ha fatto il secondo azionista dopo lo stato e ora possiede oltre il 10 per cento delle azioni.

L’uomo d’affari, si legge su Simpleflying, è presidente onorario della Kuehne + Nagle International, che si occupa di logistica in Svizzera, e detiene il 30 per cento delle quote in Hapag Lloyd. Secondo Forbes si tratterebbe del 33esimo miliardario al mondo con un patrimonio stimato in oltre 37 miliardi di dollari.



Per capire le reali intenzioni bisognerà ora attendere la prossima operazione, ovvero quando il Governo cederà le restanti azioni rilevate con il prestito straordinario post pandemia.