Ritorno al passato, quel passato dei numeri sognati per due anni e ora nuovamente raggiungibili, nonostante le incognite rimangano, perché “gli scenari rimangono ancora inquietanti, ma anche per questo motivo siamo orgogliosi dei numeri raggiunti”. Andrea Tucci (nella foto), vice president aviation business development di Sea, parla di svolta nel corso della presentazione della summer degli aeroporti di Milano che presenta un dato su tutti: l’offerta al 101 per cento rispetto alla programmazione estiva del 2019.

Le cifre

In totale tra Malpensa e Linate l’offerta milanese prevede 156 destinazioni in 70 Paesi, un’operatività che verrà garantita dalla presenza di 69 vettori. Europa e Nord Africa saranno le aree dove più marcato sarà il recupero (rispettivamente 106 e 105 per cento sul 2019), mentre sul lungo raggio Nord America e area del Golfo saranno i territori in cui la ripresa si farà più sentire, nel primo caso con 66 voli settimanali, nel secondo con 61.



“La ricchezza del network e la coesistenza di diversi business model rappresentano una delle migliori offerte di trasporto che possono essere proposte oggi al pubblico - prosegue Tucci -. Nell’area servita dalle infrastrutture da noi gestite, i vettori possono contare sul più grande mercato per outgoing in Italia e sull’interesse crescente di quello incoming per il territorio servito”.