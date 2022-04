Il ritorno di Aerolineas Argentinas, da giugno il diretto Roma-Buenos Aires

Si torna in Argentina. Dal 3 giugno infatti sarà nuovamente attivo il volo diretto da Roma a Buenos Aires che Aerolíneas Argentinas opererà con una frequenza trisettimanale. La rotta verrà effettuata con un A330 configurato con 242 posti in economy e 22 in business class, gli orari di viaggio saranno notturni in entrambi i sensi di percorrenza con coincidenze immediate verso tutta l'Argentina e l'Italia.

“L'avvicinamento allo scalo di Roma Fiumicino sarà possibile sia con Ita sia con Trenitalia - spiega Fabián Lombardo, direttore commerciale del vettore argentino -. Abbiamo anche un volo giornaliero da Madrid, oltre che una serie di collegamenti per l’Italia e l'Europa attraverso i nostri partner Skyteam”.



Come ricorda Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione di Enit, l'Argentina è un Paese al quale siamo vicini per ragioni storiche e culturali, e come sottolinea Luis Niscovolos, Console generale argentino a Milano, è grande lo sforzo di Aerolíneas Argentinas per riconquistare il mercato italiano (nella top 3 dei mercati europei), un impegno che parte proprio dal settore turistico, uno dei più dinamici al mondo.



“Il 2023 sarà inoltre l’anno del turismo di ritorno - conclude Giorgio Palmucci, presidente di Enit - e l'Argentina è una delle destinazioni con cui intendiamo lavorare in modo sempre più stretto”.



Gaia Guarino