‘Italo is magic’, dal 10 aprile i nuovi spot di Italo sulle note dei Queen

‘Italo is magic’. Questo il claim degli spot che, sulle note dei Queen, lanceranno la nuova stagione di Italo da domenica 10 aprile.

Nei promo, accompagnato in sottofondo del celebre brano ‘A Kind of Magic’, il treno Italo attraverserà le località più iconiche della Penisola, portando un tocco di magia con i suoi servizi. Il verde intorno metterà, invece, in risalto l’animo green dell’azienda.



Gli spot

Il primo soggetto della nuova serie di spot sarà on air sulle reti Mediaset e La7 da domenica, in formati da 30 e 15 secondi.



Arriveranno poi altri soggetti da 15 secondi nelle settimane successive. Il claim ‘Italo is magic’ fa riferimento all’esperienza di viaggio che Italo offre con servizi di qualità, comfort e sicurezza.



Per gli spot la società si è affidata all’agenzia The AL Lovers con la direzione creativa di Allegra Scattaglia e la regia di Maki Gherzi, mentre la produzione è di Armosia e la post-produzione di Band e M74.



L’approdo in tv degli spot è il primo passo della campagna. Il concept sarà infatti declinato su altri canali quali maxi spazi digitali, affissioni nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia, radio e su tutti i canali e i social network di Italo. “Un lavoro frutto di un percorso comunicativo che Italo ha avviato dalla scorsa primavera – spiega l’azienda in una nota -, adottando un nuovo format pubblicitario all’insegna del dinamismo, della modernità e della tecnologia. Una comunicazione giovane ed intuitiva, web-oriented, che guarda ai canali social senza trascurare i classici media”.



“Siamo orgogliosi di come abbiamo affrontato questi ultimi due anni, rilanciando sempre la nostra offerta con nuovi servizi, nonostante la grande instabilità. Ora vogliamo ripartire con un pizzico di magia, come recita il nostro nuovo spot - aggiunge Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo -. Una campagna pubblicitaria che lancerà le tante novità che abbiamo pensato per i nostri passeggeri, trasformando il loro viaggio in un’esperienza davvero speciale”.