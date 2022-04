Air Europa nuovo sponsor della digital edition di TTG Magazine

È Air Europa lo sponsor dell’edizione digital di TTG Magazine, online a partire da lunedì 11 aprile. Il nuovo numero del giornale come sempre sarà ricco di servizi, interviste e approfondimenti e si aprirà con un ampio servizio dedicato all’analisi dell’andamento delle vendite per la prossima estate effettuata dai network di agenzie.

Per quanto riguarda Air Europa il focus sarà sul servizio per i voli a lungo raggio della compagnia, con particolare riferimento agli aerei Boeing 787, sui quali il vettore ha puntato per innalzare la qualità e offrire ai clienti una migliore esperienza di volo nel segno del massimo comfort. Network che vedrà la compagnia fortemente impegnata nelle rotte di lungo raggio verso le Americhe, con un focus in particolare sull’America Latina.