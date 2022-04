Volotea, debutta oggi il Roma-Nantes

Debutta oggi la nuova rotta Roma-Nantes di Volotea. Si tratta del primo collegamento internazionale operato dal vettore al Leonardo da Vinci, dal suo arrivo nello scalo lo scorso ottobre; e sarà servito con 2 frequenze settimanali (il lunedì e il venerdì)

A Fiumicino l’offerta di Volotea prevede un totale di 5 rotte: 3 domestiche (Alghero, Cagliari e Olbia) e 2 verso la Francia. Al collegamento per Nantes, si aggiungerà da fine maggio anche il nuovo volo per Strasburgo.



I piani per l’estate

Nel periodo estivo, la low cost opererà con una flotta di 41/45 aeromobili (contro i 36 dell’estate 2019). Il vettore ha, infatti, recentemente annunciato l’arrivo di 6 Airbus A320 aggiuntivi, tra cui 3 aeromobili stand-by che garantiranno l’integrità operativa.



Con il potenziamento della flotta, Volotea intende aumentare la capacità dei posti di circa il 40% rispetto al 2019, quando la sua offerta era di 8 milioni di posti. La compagnia aerea prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, circa il 32% in più rispetto al suo record assoluto registrato nel 2019, quando sono stati trasportati 7,6 milioni di passeggeri.