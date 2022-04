Binter potenzia la programmazione per l’estate sull’Italia inserendo una terza destinazione al network dopo Torino e Venezia. Con la summer arriveranno infatti anche i collegamenti su Firenze.

Si tratterà di un volo settimanale che verrà operato il sabato a partire dal mese di luglio, utilizzando un Embraer 195. Sia per il volo da Firenze sia per quelli da Torino e Venezia per i passeggeri ci sarà la possibilità di raggiungere una delle isole dell’arcipelago in connessione da Gran Canaria senza costi aggiuntivi.



Torino-Dakar

Altra novità per la stagione estiva riguarda invece i voli sul capoluogo piemontese: i passeggeri potranno ora viaggiare anche da e per Dakar in connessione su Gran Canaria tutti i martedì.