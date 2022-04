Stavolta non ci sono più le richieste di sostegni economici al settore oppure di interventi urgenti per togliere le restrizioni che per due anni hanno tagliato le gambe a tutto il comparto. Il ceo della Iata Willie Walsh questa volta chiama le istituzioni e tutti gli attori dell’industria al massimo sforzo affinché la ripresa, che ormai sembra a portata di mano, non venga vanificata dall’incapacità a gestire l’aumento improvviso del traffico aereo.

Secondo l’ex ceo di Iag il mercato sta andando incontro a un forte aumento della domanda oltre che dell’offerta, ma questo sta facendo emergere le prime falle nel sistema e in alcuni aeroporti si registrano già situazioni di caos, con lunghe code e cancellazioni.



A rischio posti di lavoro

Walsh evidenzia come, al di là della Pasqua imminente, per la prossima estate ci sono in gioco migliaia di posti di lavoro in tutta la filiera del turismo e ritardi e cancellazioni di voli ricadrebbero a catena su tutta l’industria. Da qui l’appello a fare il massimo sforzo perché la gestione dei picchi venga amministrata nella maniera migliore e la richiesta alle istituzioni di aumentare gli impegni ai controlli doganali, con personale sufficiente a gestire questo trend.