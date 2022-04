American Airlines, parte lo schedule estivo: tutti i voli dall’Italia

È partita questa mattina, con il decollo di cinque voli da Fiumicino, la stagione estiva targata American Airlines. La compagnia aerea ha inaugurato lo schedule operando i collegamenti per New York Jfk, Chicago, Dallas-Fort Worth e Charlotte, completando così l’offerta che include il collegamento diretto (giornaliero e annuale) tra Fco e Philadelphia, reintrodotto lo scorso marzo.

Tutti i servizi tra Roma e gli Usa saranno operati con Boeing 777-2 e Boeing 787-8.



“American Airlines collega direttamente l’Italia con il maggior numero di hub degli Stati Uniti d’America, più di qualsiasi altra compagnia aerea - commenta in una nota Rhett Workman, managing driector Europe, Middle East and Asia Operations di American Airlines -. Il collegamento diretto con cinque hub statunitensi consente ai passeggeri di poter contare su un potente network che offre numerosi voli in coincidenza tra l’Italia e l’America, rendendo American Airlines un partner strategico per le economie di entrambi i territori”.



I piani

Nella summer 2022, Aa offrirà ai passeggeri in partenza dall’Italia la possibilità di raggiungere Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina, grazie a cinque hub statunitensi collegati direttamente con l’Italia nel corso della stagione estiva.



Il 7 maggio, dopo due anni di stop, ripartirà inoltre la rotta stagionale tra Venezia e Philadelphia, che andrà ad aggiungersi al collegamento annuale tra Milano Malpensa e New York Jfk. In questo modo, nel corso della stagione estiva 2022, la compagnia opererà sette voli al giorno tra l’Italia e gli States.