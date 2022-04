Crociere fluviali, in Cina parte la prima nave elettrica

È il battello elettrico più grande del mondo, la prima nave da crociera di grandi dimensioni a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni. A idearla e costruirla, ironia della sorte, uno dei Paesi più inquinanti del pianeta: la Cina.

Il suo nome è Yangtze Three Gorges 1 ed è stata progettata dalla Wuxi Saisiyi Elecrtic Technology. Dopo il collaudo di gennaio, spiega Il Corriere della Sera, la nuova nave - che è costata qualcosa come 21,5 milioni di euro ed è stata finanziata in gran parte dal governo cinese - ha compiuto il suo viaggio inaugurale trasportando i primi passeggeri per le visite guidate del fiume Yangtze, meglio conosciuto come Fiume Azzurro. Sarà pienamente operativa a partire dall’estate.