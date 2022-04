Rialzo dei biglietti aerei sempre più vicino? Il dibattito rimane acceso e da parte degli attori del mercato, siano essi analisti oppure gli stessi top manager delle principali compagnie aeree, pare esserci sempre più la convinzione che un ritocco delle tariffe si renderà necessario. Ma con quale entità?

A questa domanda ha provato a rispondere un’analisi pubblicata da Corriere.it che stima in una decina di euro in più per quanto riguarda i prezzi relativi ai collegamenti più brevi, ma con punte anche di 50-60 euro sulle rotte intercontinentali. Anche se in Europa, considerato l’andamento complessivo dell’economia, l’impatto potrebbe essere minore e la maggior parte degli oneri verrebbero assorbiti dalle stesse compagnie.



Le cause

Imputato principale naturalmente il costo del carburante (oltre all’aumento delle tariffe in generale), ma anche, secondo l’analisi effettuata dal ceo di Ryanair Michael O’Leary, un livello della domanda che rischia di essere nettamente superiore all’offerta. Analisi condivisa dal ceo di Lh Carsten Spohr che recentemente ha parlato di “dinamica inevitabile”, mentre Air France-Klm e British hanno già messo mano al pricing in particolare dei voli a lungo raggio.



L'analisi Bank of America

Sull’argomento si è espressa anche la Bank of America con uno studio ad hoc secondo il quale per le compagnie europee l’aumento medio dovrebbe aggirarsi tra il 5 e l’8 per cento, con i vettori intenzionati ad accollarsi due terzi degli aumenti, lasciando ai clienti il restante 33%.