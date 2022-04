Alitalia, un piano per il ricollocamento di 7.800 dipendenti

Prende il nome di ‘New Job’ il piano per la ricollocazione volontaria di 7.800 dipendenti Alitalia. Sottoscritto dai tre commissari straordinari Giuseppe Leogrande, Gabriele Fava, Daniele Santosuosso e dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UglT, prevede l’attivazione di percorsi formativi per valorizzare le competenze e incentivi fiscali per favorire le assunzioni.

Secondo quanto segnalato nel documento inviato al Ministero del Lavoro, riporta ilsole24ore.com, il progetto potrebbe partire con “un primo gruppo di assistenti di volo e personale di terra, e poi essere allargato ad altre professionalità”.



Nel documento si cita poi il coinvolgimento diretto delle Regioni Lazio e Lombardia, delle Agenzie per il lavoro e delle società di outplacement e selezione del personale per un accurato ricollocamento delle risorse, nonché l’impiego del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg) che supporta nel reinserimento lavoratori in esubero in caso di ristrutturazioni cofinanziando l’85% dei costi dell’intervento.



Segnalato anche il numero dei dipendenti pensionabili entro un anno. Il numero si attesta intorno alle 1000 risorse.