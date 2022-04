Colpo di scena nella gara per l’affidamento dei voli in continuità territoriale tra gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub di Linate e Fiumicino.

La Regione Sardegna ha infatti bloccato ufficialmente la gara e con una determinazione della direttrice del servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale dell'assessorato regionale dei Trasporti ha accolto le proposte di Ita Airways.

Come riporta l’Unione Sarda, la compagnia ha accettato per 12 mesi, dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023, gli oneri di servizio pubblico sulle sei rotte, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere compensazione finanziaria.



Ita nel suo operativo prevede tre voli al giorno da e per Alghero sia su Fiumicino che su Linate e viceversa, altrettanti da e per Olbia (che diventano 4 nei mesi di luglio e agosto) e sette da e per Cagliari da maggio a ottobre (6 voli al giorno da novembre) su Roma e quattro su Linate da maggio a giugno, 5 voli a luglio, e 6 da agosto a ottobre per tornare poi a 4 voli da novembre.

Le tariffe saranno quelle stabilite dal bando: 39 euro su Fiumicino e 47 euro su Linate, tasse e oneri esclusi. Gli orari sono già definiti, visto che i biglietti sono già stati messi in vendita da Ita sul sistema delle agenzie di viaggi.



Ancora incerte le fasce orarie coperte da Volotea, che ha già presentato la richiesta alla Regione di poter operare, sempre senza compensazioni e senza l'esclusiva, per 12 mesi sulle rotte dal capoluogo sardo e da Olbia per Fiumicino e Linate.