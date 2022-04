Ryanair: al via il nuovo volo tra Milano Bergamo e Madeira

di Martina Tartaglino

Con due voli diretti settimanali (il giovedì e la domenica) Ryanair collega Bergamo a Funchal, la capitale dell’arcipelago di Madeira in Portogallo. Il volo inaugurale dal’Italia è decollato giovedì 31 marzo dall’aeroporto di Milano Bergamo alle 17.35 ed è atterrato nell’isola che ha intitolato lo scalo a Cristiano Ronaldo alle 20.35.

Si tratta dell’ultimo investimento della compagnia aerea irlandese in Portogallo, dove opera dal 2003. Dal 29 marzo, infatti, Ryanair può portare nella nuova base di Funchal viaggiatori provenienti da sei paesi europei. Oltre che da Milano/Bergamo i turisti possono arrivare a Madeira da Londra Stansted, Manchester, Dublino, Parigi Beauvais, Marsiglia, Bruxelles Charleroi, Norimberga, Lisbona e Oporto. Ryanair ha messo in campo 10 nuove rotte e 40 voli settimanali.



L’isola portoghese, d’altra parte, è una meta molto amata dai turisti anglosassoni e sia l’Ente del Turismo centrale portoghese sia quello regionale di Madeira si stanno spendendo per promuovere la destinazione anche al pubblico francese e italiano e per individuare nuovi target. Sono stati organizzati, infatti, alcuni press tour con giornalisti e fam trip di operatori turistici e agenti di viaggi alla scoperta dei gioielli nascosti di Madeira e Porto Santo.