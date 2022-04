easyJet cancella oltre 200 voli: manca il personale a causa del Covid-19

easyJet ha cancellato oltre 200 voli durante il fine settimana a causa delle assenze del personale a causa del Covid-19. Solo oggi sono stati eliminati circa 100 voli, 62 dei quali dal Regno Unito. Secondo The Guardian, dall scorso venerdì la compagnia ha eliminato un totale di 222 voli.

Secondo quanto riferito da TTG Media, la compagnia aerea ha affermato di aver cercato di compensare il problema utilizzando l'equipaggio di riserva, ma di essere stata costretta "ad effettuare alcune cancellazioni in anticipo".

EasyJet avrebbe dichiarato alla BBC che le cancellazioni rappresentavano solo una "piccola parte" del suo programma previsto per oggi, che è di circa mille645 voli.



"A causa degli attuali alti tassi di infezione da Covid in tutta Europa, easyJet, come le altre aziende, sta riscontrando tassi di malattia dei dipendenti più alti del solito - ha affermato un portavoce -. Purtroppo è stato necessario effettuare alcune ulteriori cancellazioni". Secondo quanto riferito, i clienti interessati sono stati contattati e gli sono stati offerti voli alternativi, un voucher o un rimborso.