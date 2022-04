Ancora centinaia i ‘ghost flights’: urgente modificare le regole sugli slot

Ci sono ancora centinaia di cosiddetti ‘voli fantasma’ obbligati a decollare ogni mese dagli aeroporti per non perdere gli slot. La denuncia, riportata da Travelmole, riguarda gli scali del Regno Unito, dove tra ottobre e dicembre 2021 si sono verificati 500 voli fantasma al mese secondo quanto riportato dal Guardian.

Per ‘volo fantasma’ si intende un collegamento che parte vuoto o con passeggeri che coprono meno del 10% della capacità totale. Dall'inizio della pandemia sono decollati quasi 15mila voli fantasma dal Regno Unito. Questo perchè normalmente le compagnie aeree dovrebbero utilizzare l'80% degli slot assegnati, sebbene questa percentuale sia stata ridotta a causa della pandemia.



E il mercato sta chiedendo misure per evitare di continuare a operare con i voli vuoti. "Se le persone scelgono di volare di meno per salvaguardare l’ambiente, occorre che il mercato si adegui - ha detto Anna Hughes, direttrice di Flight Free Uk -. Se gli aerei continuano a volare a vuoto perché sono preoccupati di rispettare le regole sugli slot, non sarà possibile per il mercato adattarsi al cambiamento della domanda".